Требуется настроить CDN Selectel для сайта на CMS MODx Revo. Основная цель — максимальное кеширование для ускорения работы сайта без ущерба для аналитики и коллтрекинга. Необходимо учитывать хостинг на modhost.pro и указанные DNS сервера. Подробное техническое задание доступно по ссылке.
Arduino радиоканал
Кто возьмётся приклеить микрофон к nrf24l01 через atmega или ti, а второй nrf к компу? Или иожет кто то знает cc2531...
Заявки фрилансеров
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