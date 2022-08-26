Необходимо провести диагностику сайта, который периодически выдает ошибку 502 Bad Gateway после переезда на новый сервер. Требуется выявить причину сбоев, определить проблемный скрипт или функцию, а также разобраться с возможными ошибками в базе данных. После перезагрузки PHP-FPM ситуация улучшается, но проблема повторяется.