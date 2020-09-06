registered

Разработать ПМИ для каждой страницы ресурса;Провести тесты в соответствии с разработанной ПМИ;Отчёт по тестированию прикрепить в теме с задачей в трекере;По найденным ошибкам создать задачи по фиксации в трекере и назначить на разработчиков.Схема взаимодействия: поэтапная ...