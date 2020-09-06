registered

Василий registered

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
3 года назад
Настроить пересылку сообщений на почтовом сервере на Centos 8
CentOS
Приятный заказчик. Оплата без проблем
Всё сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв