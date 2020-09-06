registered

Требуется настроить пересылку входящих сообщений на почтовом сервере CentOS 8 с использованием Postfix и Dovecot. Важно, чтобы в заголовке 'From' оставался адрес одного из пользователей. Необходимо обеспечить корректную работу пересылки для учётных записей пользователей.
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется помощь в устранении недостатков деплоя кластера Kubernetes, которые мешают разворачивать контейнеры. Необходимы знания Calico, Ingress-nginx и MetalLB для успешного выполнения задачи.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется установить и настроить Kubernetes Cluster последней версии на master и worker nodes под управлением CentOS 8 Stream. Необходимо также установить сетевой плагин Calico и развернуть дополнительные сервисы, такие как GitLab.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1400
Необходимо провести тестирование страниц ресурса с акцентом на функциональность и юзабилити. Ожидается подробная проверка и выявление возможных ошибок. Условия сотрудничества указаны в предоставленных материалах.Тестирование ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуемые навыки, условия сотрудничества и подробности задачи - по ссылке или в приложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Перевести рабочие страницы ресурса с Vue2 на Vue3; Попутно модифицировать согласно т.з. Подробности задачи и детали сотрудничества - по ссылке или во вложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $2600
Разбирать текстовые объявления в файлы формата JSON. Подробное описание задачи и условия сотрудничества - по ссылке https://www.notion.so/thetitus/Position-Content-Manager-9f959f2616304168be87df8bad3928d0Рерайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
- $1500
Разбирать объявления в JSON-файл. Более подробное описание задачи и условия сотрудничества - по ссылке https://www.notion.so/thetitus/Position-Content-Manager-9f959f2616304168be87df8bad3928d0 или в прикреплённом файле.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт4 года назад
- $1600
Детали задачи и условия сотрудничества - по ссылке или во вложении.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3000
Протестировать страницы и API ресурса; Верифицировать контент. Подробности задачи и условия сотрудничества - по ссылкеТестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2500
Есть макеты страниц и свёрстанные шаблоны. Нужно перевести их на Vue.js и Bootstrap 4, привязать API. Детали тут: https://www.notion.so/AP-frontend-developer-376d2dbde085423b899a27ef57f32943Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать страницы WEB-сайта в соответствии с техническим заданием c использованием свёрстанных макетов и готового API. Детали – по ссылке https://www.notion.so/AP-frontend-developer-376d2dbde085423b899a27ef57f32943Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $637
Детальное описание задачи, требования к исполнителю и условия сотрудничества – по ссылке или в приложении. ОписаниеРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $530
Детальное описание задачи, условий сотрудничества и необходимых навыков - по ссылке или в прикреплении. https://www.notion.so/AP-Test-QA-CM-407c6e44636243b7b0d909ef5f37f69bРедактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать ПМИ для каждой страницы ресурса;Провести тесты в соответствии с разработанной ПМИ;Отчёт по тестированию прикрепить в теме с задачей в трекере;По найденным ошибкам создать задачи по фиксации в трекере и назначить на разработчиков.Схема взаимодействия: поэтапная ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Запрограммировать готовую вёрстку страниц в ресурс на PHP с использованием фреймуорка PHPProBid. Данная задача включает: - Применить вёрстку к уже существующим страницам на PHPProBid; - Запрограммировать недостающие поля данных для существующих страниц ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сверстать страницы для интернет-аукциона автомобильных зап. частей. Всего около 10-15 страниц. Предоставление макетов - по готовности. Если вы не прочитали спецификацию и условия сотрудничества, не откликайтесь.Не нужно спрашивать меня про бюджет. Если вы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Разработать макеты страниц интернет-аукциона автомобильных запасных частей, а так же, иконки и прочие элементы в соответствии со спецификацией. Архив со спецификацией доступен по ссылке.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад