murcilp

Алексей Егоров murcilp

 
37 летДания/Готхоб
5 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$420
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Настроить pfsense
Приятный в общении заказчик. Чёткая постановка задачи
Отлично все выполнил! Супер специалист! Категорически рекомендую!
Ответный отзыв
dij0990
Денис 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$380
10 баллов
2 года назад
Сайт на каталог Вордпресс с возможностью выгрузки товаров в PDF
Очень хороший заказчик. Задачи ставит четко, всегда всё было обговорено и ясно. Приятно было работать. Когда появлялись вопросы, сразу получал ответы.
Хороший исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв