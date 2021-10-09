Требуется создание онлайн сервиса. Полное ТЗ в закреплении.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
год назад
Требуется создание онлайн сервиса. Полное ТЗ в закреплении.
Распределение трафика. Блокировка сайтов. Статистика.
с отчетами по обьему трафика и по пользователям
настроить pfsense с распределением и учетом трафика
Надо разработать мултиязычный сайт. на трех языках. на основе существующего макета http://nzeyniclo2.temp.swtest.ru Возможность назначить цену под пользователям, группы пользователя и возможностью выгрузки товаров в PDF.
Надо стилизовать букву R в логотипе RENE под женщину в шубе.