abakumov-Nik

$12
Сайт стоит на wordpress 1. Все циклические ссылки убрать. (в шапке и в правом сатбаре(популярных статьях)) 2. Блоки "популярные статьи" и "новые статьи" снять с noindex. ...
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Сайт стоит на wordpress 1. Все циклические ссылки убрать. (в шапке и в правом сатбаре(популярных статьях)) 2. Блоки "популярные статьи" и "новые статьи" снять с noindex. ...
Есть поисковые запросы связанные с зобом. Так как у зоба много видов и подвидов, требуется правильно распределить запросы по темам.