eskei

Сергей eskei

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Выгрузка заказов из InSales

    $25

    Необходим модуль на Python 3 который используя Requests выгружает данные по заказам из InSales в базу RethinkDB. Описание API InSales можно посмотреть здесь: https://wiki.insales.ru/wiki/InSales_API_-_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Враппер для API Яндекс.Директ

    Необходимо написать враппер для API Яндекс.Директ в виде Django-приложения без использования сторонних пакетов. Приложение должно уметь получать токен, обновлять его, выполнять запросы, сохранять ключевые данные в моделях и обновлять их по мере необходимости. Более детальное ...

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-разработчик на Python

    Мы небольшая компания, но ведём разработку одновременно нескольких собственных проектов. В настоящий момент нам требуется специалист с опытом разработки как бэкенда (Django), так и фронтенда (AngularJS). Не обязательно, чтобы Вы были ...

    DebianDjangoFlaskGitJavaScript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад