Биографии американских персон

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен6 заявок845 просмотров

На сайте globalny.biz нужно написать и разместить биографии на английском 5 персон: 

1. BIDEN Joe - 20 тыс 

2. MUSK Elon -  20 тыс 

3. CUOMO Andrew - 20 тыс

4. POWELL Jerome - 10 тыс

5. BEZOS Jeff - 10 тыс

Итого: 80 тыс символов

Уникальность > 80%. Можно рерайт википедии или других источников.

Необходимо правильно оформить:

- сопроводить на каждые 1500 симв текста - 1 тематическое изображение;

- на каждые 3000 текста - 1 "цитата";

- 1 тематическое видео с ютуба;

- заполнить социальные сети персоны;

- подобрать 2 фотографии (большая

4 года назад
dkazankov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Goldinini
Злата 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$100
3 дня
Escrow
Все норм
Терпеливый заказчик, общение на лайте :D

Заявки фрилансеров

Жанибек
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диана
 
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2 года назад
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