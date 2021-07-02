Требуется рерайтер для создания уникальных описаний от 90 до 100% по Текст.ру. Тематика включает бетонные вазоны, ограждения, водостоки и скамейки. В среднем описание объемом 50-60 слов. Начальная задача - рерайт 200 карточек с возможностью долгосрочного сотрудничества. Укажите цену за 1 карточку и срок выполнения.