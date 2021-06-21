Тема рерайта - безопасность: национальная, транспортная, информационная, экономическая, технические средства охраны и т.п. .

Есть таблица со ссылками на статьи в интернете, на которые нужно выполнить рерайт:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDOWjRXBSwDF847XNBin_pvscBQyfIsO_q2XTmi2Kw/edit?usp=sharing

Тексты должны проходить проверку на уникальность по:

https://www.etxt.ru/antiplagiat/

https://text.ru/

Показатель уникальности 95% и выше

Все материалы разные, На вскидку, по объему каждая от 2,5- 5 тыс. зн.б.п., но бывают ёмкие и по 10 тыс.збп.

Рерайт нужен оперативно.

Прошу указать:

- примерный срок

- стоимость за 1 тыс. з.б.п. ,

- какой объем можете без потери качества подготовить в сутки

- в какой промежуток времени находитесь на связи (в рабочем режиме),

чтобы вас не дергать понапрасну и самому не переживать, что исполнитель

пропал.

Благодарю заранее всех, кто откликнется!