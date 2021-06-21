Требуется полностью переписать текст по охране труда объемом 7 страниц, сохраняя оригинальный смысл. Необходимо использовать собственные слова для создания нового уникального текста.
Нужно выполнить рерайт 65 статей на тему безопасности
Тема рерайта - безопасность: национальная, транспортная, информационная, экономическая, технические средства охраны и т.п. .
Есть таблица со ссылками на статьи в интернете, на которые нужно выполнить рерайт:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDOWjRXBSwDF847XNBin_pvscBQyfIsO_q2XTmi2Kw/edit?usp=sharing
Тексты должны проходить проверку на уникальность по:
https://www.etxt.ru/antiplagiat/
Показатель уникальности 95% и выше
Все материалы разные, На вскидку, по объему каждая от 2,5- 5 тыс. зн.б.п., но бывают ёмкие и по 10 тыс.збп.
Рерайт нужен оперативно.
Прошу указать:
- примерный срок
- стоимость за 1 тыс. з.б.п. ,
- какой объем можете без потери качества подготовить в сутки
- в какой промежуток времени находитесь на связи (в рабочем режиме),
чтобы вас не дергать понапрасну и самому не переживать, что исполнитель
пропал.
Благодарю заранее всех, кто откликнется!
Заявки фрилансеров
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