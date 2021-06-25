Требуется рерайтер с отличным знанием английского языка.

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен3 заявки663 просмотра

Требуется рерайтер с отличным знанием английского (США) языка для написания статьи на тему фитнесс/диета, в количестве 7000 символов и уникальностью свыше 90%

Написание статей
4 года назад
Mmbali
Антон 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lilu2017
Ирина 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$9
3 дня
Отличный копирайтер:) Статью написала классную, мне очень понравилось. Рекомендую!
Отличный заказчик. Понятное задание. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Алексей
 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
63 отзыва
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Lilu2017
Ирина 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт 1000 описаний для карточек товаров

    Ищу рерайтера, который сможет создать уникальность описания от 90 до 100% по Текст.ру. Описания достаточно простые, быстро поддаются рерайту. Тематика - бетонные вазоны, ограждения, водостоки, скамейки и все в таком роде. В среднем карточка объемом ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт дипломной работы.

    Требуется рерайт дипломной работы. Предмет написания Информационная безопасность. Повышение оригинальности до 75%. в системе Антиплагиат.ВУЗ Можно разбить работу для нескольких исполнителей.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт текста

    Нужен рерайт текста. Уникальность от 75%. Приблизительный объем 2000 символов без пробелов. Текст необходим для поста в социальных сетях.

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO рерайт 2х статей

    Здравствуйте! Нужен ответственный и внимательный копирайтер - сделать рерайт статей с вписыванием нужных слов.

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Несколько рерайтов с SEO небольших статей по одной теме

    Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов (воды лить ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт объявлений

    $11

    Нужен рерайт 30 объявлений. Нужен текст для людей, который легко читается. Уникальность не так важна. В объявлениях в среднем 90-100 слов. Оплата на карту Приват, Монобанк в гривне. ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад