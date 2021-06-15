Нужен рерайт текста. Уникальность от 75%. Приблизительный объем 2000 символов без пробелов. Текст необходим для поста в социальных сетях.
Рерайт работы с 21% до 55% по платной версии антиплагиат ру
Работа в приложении. Необходимо сохранить исходный формат(шрифт, интервалы и т.д). Нужно выполнить к 21.06.2021
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