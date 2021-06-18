Рерайт работы

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Завершен8 заявок707 просмотров

Необходимо повысить уникальность реферата. Нужно переделать с 5 по 11 страницы. Главное, чтобы текст максимально соответствовал теме.

4 года назад
U4955u
Ульяна 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Работа выполнена прекрасно и в оговоренные сроки. Получила высокий процент уникальности на вузовском антиплагиате, в следствие чего получила оценку отлично! Рекомендую исполнителя. Ни капли не пожалеете! Спасибо Вам за работу!
Четкое и понятное тз, заказчик всегда на связи, приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

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4 года назад
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