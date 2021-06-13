Статья длиной в 6100 сбп. Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста ...
Рерайт объявлений
Требуется сделать рерайт 5 объявлений в течении сегодняшнего дня. Если есть опыт работы - присылайте примеры в лс. Плачу 70 грн за выполнение работы, оплата на карту Приват Банка или любого другого банка украины.
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