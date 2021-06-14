Несколько рерайтов с SEO небольших статей по одной теме

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт11 заявок450 просмотров

Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO.

Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов (воды лить для этого не надо).

Т.е. я, например, дам список слов. которые, было бы хорошо, чтобы по разу были употреблены в любой словоформе. Но если вы считаете, что лаконично что-то туда не вписать, то не надо.

Прошу объявить свою цену на такую задачу в заявке.

Если у вас нет отзывов, то можете не оставлять заявку - исключение, если вы готовы выполнить работу полностью без предоплаты.

Если с этой задачей хорошо справитесь, то у меня целый ряд подобных задач дальше.

4 года назад
smilesmile
Вячеслав 
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