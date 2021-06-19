Рерайт объявлений

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен20 заявок961 просмотр

Нужен рерайт 30 объявлений. Нужен текст для людей, который легко читается. Уникальность не так важна.

В объявлениях в среднем 90-100 слов.

Оплата на карту Приват, Монобанк в гривне.

Срок 3 дня.

4 года назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

irinushca
Ирина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$11
3 дня
Ирина, спасибо за работу. Все отлично, рекомендую.
Спасибо большое за отзыв. Было приятно сотрудничать) Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

Ангелина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
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23 года
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Надежд
 
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4 года в сервисе
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Анастасия
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
irinushca
Ирина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
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Евгений
 
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4 года назад
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Анастасия
 
30 лет
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Назар
 
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4 года в сервисе
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Дарья
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Юлия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Марина
 
22 года
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Макс
 
23 года
4 года в сервисе
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3 года назад
3 отзыва
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