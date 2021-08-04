Статья длиной в 6100 сбп. Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста ...
Рерайт
Тз на рерайт: https://docs.google.com/document/d/1RCwoIymkD0e2-Jm-Yc3NOX68gaFYHeR3tPTLDldSh_w/edit?usp=sharing
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