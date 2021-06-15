Рерайт 1000 описаний для карточек товаров

Ищу рерайтера, который сможет создать уникальность описания от 90 до 100% по Текст.ру. Описания достаточно простые, быстро поддаются рерайту. Тематика - бетонные вазоны, ограждения, водостоки, скамейки и все в таком роде. В среднем карточка объемом от 50 до 60 слов.

На данный момент необходимость в рерайте 200 описаний. Но планируется долгосрочное сотрудничество.

Рерайт 100 карточек без особого напряга занимает 2 дня.

Предлагайте цену за 1 карточку и срок рерайта 200 карточек.

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