Рерайт 1000 описаний для карточек товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт15 заявок518 просмотров

Ищу рерайтера, который сможет создать уникальность описания от 90 до 100% по Текст.ру. Описания достаточно простые, быстро поддаются рерайту. Тематика - бетонные вазоны, ограждения, водостоки, скамейки и все в таком роде. В среднем карточка объемом от 50 до 60 слов.

На данный момент необходимость в рерайте 200 описаний. Но планируется долгосрочное сотрудничество.

Рерайт 100 карточек без особого напряга занимает 2 дня.

Предлагайте цену за 1 карточку и срок рерайта 200 карточек.

Оплата на карту Сбера

4 года назад
imearz
Ирина 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Даша
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Елена
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Руслан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад
140 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт дипломной работы.

    Требуется рерайт дипломной работы. Предмет написания Информационная безопасность. Повышение оригинальности до 75%. в системе Антиплагиат.ВУЗ Можно разбить работу для нескольких исполнителей.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт текста

    Нужен рерайт текста. Уникальность от 75%. Приблизительный объем 2000 символов без пробелов. Текст необходим для поста в социальных сетях.

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO рерайт 2х статей

    Здравствуйте! Нужен ответственный и внимательный копирайтер - сделать рерайт статей с вписыванием нужных слов.

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Несколько рерайтов с SEO небольших статей по одной теме

    Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов (воды лить ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт объявлений

    $11

    Нужен рерайт 30 объявлений. Нужен текст для людей, который легко читается. Уникальность не так важна. В объявлениях в среднем 90-100 слов. Оплата на карту Приват, Монобанк в гривне. ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт

    $11

    Нужен рерайт 30 объявлений. Объявления для людей, поэтому нужен человечный рерайт, не технический.  В объявлениях в среднем 90-100 слов. Оплата на карту Приват, Монобанк в гривне.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад