РАБОТАТЬ СО МНОЙ: БЫСТРО, ВЫГОДНО, КАЧЕСТВЕННО!
Добрый день!
Готова прямо сейчас взять в работу Ваше ТЗ. С 2012 года занимаюсь копирайтингом и пишу тексты на любые темы. Девятилетний опыт работы подарил знания в работе с текстами и СЕО. Три месяца назад заинтересовалась созданием инфографики., а потому предлагаю также услуги по созданию информационных картинок.
Заказывая тексты у меня, вы получаете:
1. Грамотно написанные, лаконичные тексты без воды.
2. Подбор семантики.
3. Быстрый результат.
4. Работа, соответствующая требованиям ТЗ.
5. Оперативная обратная связь.
Я постоянно нахожусь на связи в социальных сетях и электронной почте.
Мои данные:
+380634030164 - телеграмм и вайбер.