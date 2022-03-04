РАБОТАТЬ СО МНОЙ: БЫСТРО, ВЫГОДНО, КАЧЕСТВЕННО!

Добрый день!

Готова прямо сейчас взять в работу Ваше ТЗ. С 2012 года занимаюсь копирайтингом и пишу тексты на любые темы. Девятилетний опыт работы подарил знания в работе с текстами и СЕО. Три месяца назад заинтересовалась созданием инфографики., а потому предлагаю также услуги по созданию информационных картинок.

Заказывая тексты у меня, вы получаете:

1. Грамотно написанные, лаконичные тексты без воды.

2. Подбор семантики.

3. Быстрый результат.

4. Работа, соответствующая требованиям ТЗ.

5. Оперативная обратная связь.

Я постоянно нахожусь на связи в социальных сетях и электронной почте.

Мои данные:

[email protected]

+380634030164 - телеграмм и вайбер.