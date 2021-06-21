Рерайт текста по охране труда

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Закрыт9 заявок467 просмотров

Есть текст по Охране Труда из 7стр, нужно его переделать полностью своими словами, но чтобы всё было по смыслу

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