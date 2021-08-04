Рерайт страница "Прием входящих звонков"

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Завершен1 заявка80 просмотров

тз: https://docs.google.com/document/d/1cpxE7EC2It1BDdnTP3AMfXs0bPGGxHhI6YAJzSGSBSM/edit?usp=sharing

4 года назад
tkogut
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
4 года назад
$3
5 дней
Escrow
+
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
4 года назад