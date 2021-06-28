Необходимо повысить оригинальность текста с 15% до 80%

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Завершен5 заявок596 просмотров

8000 символов, необходимо повысить оригинальность диплома с 15% до 80% для антиплагиат вуз, срок 28.06 7:00

4 года назад
splayt
Егор 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Наталья все сделала в лучшем виде, оригинальность текста после рерайтинга составила 100% Спасибо!
Четко поставленная задача, своевременная оплата, рада была помочь.

Заявки фрилансеров

Александра
 
24 года
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4 года назад
4 года назад
MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
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