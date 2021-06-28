Требуется рерайт 25 описаний сериалов объемом по 1000 знаков. Оплата составляет 15-20 рублей за 1000 знаков без пробелов. Рассматриваются кандидаты разного уровня, включая новичков. Важны грамотность, уровень владения русским языком и ответственность. Список описаний будет предоставлен.
Необходимо повысить оригинальность текста с 15% до 80%
8000 символов, необходимо повысить оригинальность диплома с 15% до 80% для антиплагиат вуз, срок 28.06 7:00
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