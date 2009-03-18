pansoft

Александр Полуэктов pansoft

 
49 летРоссия/Астрахань
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать сайт но Opencart

    Натянуть этот дизайн на OpenCart. Структура меню сайта: 1-ый уровень, Главное меню (Kiplok.psd)-&gt; 2-ой уровень меню (Kiplok.psd) - 3-ий уровень меню (Kiplok.psd) - 4-ый уровень, список одной детали разных размеров (2page.psd) - 5-ый уровень, конкретная деталь(2page.psd). Но ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптировать внешние обработки для 8.1 на 8.3

    Есть две обработки. Первая, объединяет в одну инвентаризационную ведомость, все инвентаризационные ведомости за день. Вторая, объединяет инвентаризационную ведомость из из первого пункта и ведомость с остатками по учету. Были написаны мной для 8.1. На 8.3 установить сразу ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг пейдж

    Вот мой сайт [url=http://egais-standart.ru/]http://egais-standart.ru/[/url], сделанный мной на платной площадке.   Нужна такая же страница не связанная с платными платформами. Улучшения приветствуются. Использование движка, так же приветствуется.(Желательно из популярных.) Сроки короткие.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интернет магазин роботов-пылесосов Irobot

    $250

    Магазин по продаже роботов фирмы Irobot. Возможно с дальнейшем расширением ассортимента. Распологатся будет на хостинге RU-CENTER(nic.ru), учесть их возможности (joomla,Virtuemart) Регистрация market.yandex.ru 50% после показа дизайна и тестирования на вашем хостинге. 50% после переноса на мой хостинг.

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash + XML карта города

    На ActionScript 3.0 1. Несколько слоев.(неограниченное количество). Добавление слоя через XML-фаил. 2. Масштабируемое окно. 3. Поиск по всем объектам на всех слоях. 4. Выбор цветовых схем. 5. Создание своих цветовых схем. 6. Загрузка карты по слоям. С сохранением загруженных файлов на диске пользователя. При новой загрузке ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
$150
9 баллов
5 лет назад
Сделать сайт но Opencart
Заказчик хотя и пропадал, но все оплатил. Претензий нет.
Спасибо Александру за работу и терпение. Я растянул проект на долгий срок. Александр приношу свои извинения. Вся работа была выполнена на 5.
Ответный отзыв
neeedodaev
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Лендинг пейдж
Заказчик хороший. Проблем с оплатой или с постановкой задач не было.
Хороший исполнитель. Выполнил все условия договора в нужный срок.
Ответный отзыв