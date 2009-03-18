Есть две обработки. Первая, объединяет в одну инвентаризационную ведомость, все инвентаризационные ведомости за день. Вторая, объединяет инвентаризационную ведомость из из первого пункта и ведомость с остатками по учету. Были написаны мной для 8.1. На 8.3 установить сразу ...