Натянуть этот дизайн на OpenCart. Структура меню сайта: 1-ый уровень, Главное меню (Kiplok.psd)-> 2-ой уровень меню (Kiplok.psd) - 3-ий уровень меню (Kiplok.psd) - 4-ый уровень, список одной детали разных размеров (2page.psd) - 5-ый уровень, конкретная деталь(2page.psd). Но ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть две обработки. Первая, объединяет в одну инвентаризационную ведомость, все инвентаризационные ведомости за день. Вторая, объединяет инвентаризационную ведомость из из первого пункта и ведомость с остатками по учету. Были написаны мной для 8.1. На 8.3 установить сразу ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вот мой сайт [url=http://egais-standart.ru/]http://egais-standart.ru/[/url], сделанный мной на платной площадке. Нужна такая же страница не связанная с платными платформами. Улучшения приветствуются. Использование движка, так же приветствуется.(Желательно из популярных.) Сроки короткие.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Магазин по продаже роботов фирмы Irobot. Возможно с дальнейшем расширением ассортимента. Распологатся будет на хостинге RU-CENTER(nic.ru), учесть их возможности (joomla,Virtuemart) Регистрация market.yandex.ru 50% после показа дизайна и тестирования на вашем хостинге. 50% после переноса на мой хостинг.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
На ActionScript 3.0 1. Несколько слоев.(неограниченное количество). Добавление слоя через XML-фаил. 2. Масштабируемое окно. 3. Поиск по всем объектам на всех слоях. 4. Выбор цветовых схем. 5. Создание своих цветовых схем. 6. Загрузка карты по слоям. С сохранением загруженных файлов на диске пользователя. При новой загрузке ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад