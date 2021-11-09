Web Developer

Верстка сайтів HTML5/CSS3, Responsive, Adaptive, Flexbox, Grid, Bootstrap, BEM, W3C, Git/GitHub, Photoshop/Figma.

Зверстаю сайт в обумовлені терміни. Якісна верстка з семантично вірним кодом, що відповідає стандартам World Wide Web Consortium. Якщо виникне потреба у невеликих доробках/правках, вони будуть внесені в найкоротший термін.

Готовий приступити до виконання замовлення будь-якого дня!

Завжди готовий відповісти Вам!

Контакти:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @yllaciarbegla