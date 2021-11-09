yllaciarbegla

Денис yllaciarbegla

 
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Web Developer

Верстка сайтів HTML5/CSS3, Responsive, Adaptive, Flexbox, Grid, Bootstrap, BEM, W3C, Git/GitHub, Photoshop/Figma.

Зверстаю сайт в обумовлені терміни. Якісна верстка з семантично вірним кодом, що відповідає стандартам World Wide Web Consortium. Якщо виникне потреба у невеликих доробках/правках, вони будуть внесені в найкоротший термін.

Готовий приступити до виконання замовлення будь-якого дня!

Завжди готовий відповісти Вам!

Контакти:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @yllaciarbegla

BootstrapFigmaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
neeedodaev
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
Верстка простого одностраничника
Верстка ок, можно работать)
Четко и корректно сформулированные требования к заказу, отличное введение в курс дела. Быстрая обратная связь, приятный в общении заказчик. Своевременная оплата. Было очень приятно работать, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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