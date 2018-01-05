Vitaliti

Вита Величко Vitaliti

 
47 летУкраина/Мариуполь
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевод текстов. Обработка фото

- Переводчик АНГЛ/РУС (опыт 3 года)

Перевожу тексты разного содержания и объёмов без гугл-транслейта.

- Профессионально владею Microsoft office.

Создаю презентации, диаграммы, графики.

- Имею навыки работы в Photoshop.

Обрабатываю фото (людей и товаров).

-Выполняю контрольные лабораторные, практические, курсовые работы, рефераты

Особенно экономического направления.На связи 24/7 по почте, телефону, скайпу.

Photoshop
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Отзывы заказчиков
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
9 баллов
6 лет назад
Документ на кит/рус переконверировать из pdf в doc
Татьяна сделала работу в течение дня, правда программа распознала не все китайские иероглифы, пришлось проверить и подправить. Но это не заняло много времени. Рекомендую
Вежливый и порядочный заказчик.
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