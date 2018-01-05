Перевод текстов. Обработка фото
- Переводчик АНГЛ/РУС (опыт 3 года)
Перевожу тексты разного содержания и объёмов без гугл-транслейта.
- Профессионально владею Microsoft office.
Создаю презентации, диаграммы, графики.
- Имею навыки работы в Photoshop.
Обрабатываю фото (людей и товаров).
-Выполняю контрольные лабораторные, практические, курсовые работы, рефераты
Особенно экономического направления.На связи 24/7 по почте, телефону, скайпу.
Портфолио
- Замена цвета глаз210 просмотров
- Презентация для сети ресторанов быстрого питания144 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
9 баллов
6 лет назад
Татьяна сделала работу в течение дня, правда программа распознала не все китайские иероглифы, пришлось проверить и подправить. Но это не заняло много времени. Рекомендую
Ответный отзыв
Вежливый и порядочный заказчик.