Ассистент со знанием китайского языка

Задача заключается в управлении проектом по созданию чат-бота для поиска и бронирования отелей с интеграцией API. Требуется разработать дорожную карту, иерархическую структуру работ, план и бизнес-модель Lean Canvas. В проекте участвуют бизнес-аналитик, два разработчика чат-ботов и тестировщик. Чат-бот уже существует, но требуется оценка его актуальности на рынке и дальнейшая доработка.