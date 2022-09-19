Требуется разработать работу по управлению проектами, аналогичную представленному примеру. Необходимо создать ER-модель данных в нотации IDEF1X. Ознакомьтесь с примером для понимания требований и структуры.
Ассистент со знанием китайского языка
Нужен ассистент с китайским языком для удалённой помощи по работе с Китаем.
Какой человек нужен:
Проактивный,
умеет находить информацию,
Смотрит на ситуацию с разных сторон,
настойчив, где это необходимо,
умеет экономить, где это возможно,
Умеет общаться, вести переписку на китайском языке,
Личный вичат.
Желательно в часовом поясе, приближённом к Китаю.
Некоторые типы задач:
Поиск фабрик и цен по заданным параметрам,
Переговоры с фабрикой по запросам клиента,
Планирование даты встреч между фабрикой и инспектором,
Составление отчётов по шаблону.
Дополнительным бонусом будет опыт работы в сфере ВЭД,
Умение сверять данные компаний в интернете.
Ждём ваши кейсы решенных задач и резюме
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