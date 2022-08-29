Размещения объявлений на досках объявлений в ручную

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт8 заявок307 просмотров

ЗДРАВСТВУЙТЕ. Требуется человек по размещению в ручную объявлений в интернете на популярных досках объявлений.

После успешного выполнения заказа можем предложить сотрудничество на постоянной основе.

3 года назад
guest_16617718424102
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инга
 
41 год
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Ирина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Михаил
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Иван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Project manager в IT

    Задача заключается в управлении проектом по созданию чат-бота для поиска и бронирования отелей с интеграцией API. Требуется разработать дорожную карту, иерархическую структуру работ, план и бизнес-модель Lean Canvas. В проекте участвуют бизнес-аналитик, два разработчика чат-ботов и тестировщик. Чат-бот уже существует, но требуется оценка его актуальности на рынке и дальнейшая доработка.

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер продаж в CRM Bitrix24

    $150

    Требуется менеджер по продажам для работы с горячими клиентами в CRM Bitrix24. Необходимо заполнять карточки сделок по всем позициям и оптимизировать рабочие процессы в компании. Обязателен опыт работы в CRM Bitrix24.

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать бизнес план тема ресторан .

    Требуется разработать бизнес-план для ресторана, ориентированный на частного инвестора. Включить все предлагаемые услуги и блюда, провести калькуляцию, представить данные в виде диаграмм и таблиц, а также рассчитать точку безубыточности и сроки окупаемости. Информация будет предоставлена исполнителю.

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать бизнес план

    Требуется разработать бизнес-план для открытия педикюрного кабинета в рамках соцконтракта. Основные параметры: инвестиции составляют 350 тыс. рублей. Укажите стратегии и прогнозы для успешного запуска.

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Project Manager

    $500

    Присоединяйтесь к нашей команде в роли IT Project Manager. Обязанности включают управление проектами на всех стадиях, декомпозиция работ, контроль задач и координация команд. Мы предлагаем обучение, возможность удаленной работы и конкурентную заработную плату. Рассматриваем кандидатов без опыта работы.

    Управление проектами16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить коммерческое предложение

    Необходимо создать коммерческое предложение, используя информацию, представленную на странице ВКонтакте. Важно проработать структуру и содержание документа, чтобы оно было привлекательным и информативным для потенциальных клиентов.

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти англоязычные чаты в Telegram

    $200

    Требуется найти англоязычные Telegram-чаты, где ежедневно размещаются запросы на разработку программного обеспечения, интернет-маркетинг или UX/UI дизайн. Чаты должны содержать минимум 2 запроса в день от реальных пользователей и быть полностью на английском языке. Оплата - $2 за каждый подходящий чат. Результаты нужно предоставить в таблице Gsheets.

    WordPress
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вакансия: помощник руководителя, бизнес-ассистент.

    Ищется бизнес-ассистент для помощи в управлении проектами и автоматизации бизнеса. Обязанности включают поиск информации, взаимодействие с подрядчиками и выполнение поручений руководителя. Работа удаленная, требуется компьютер и интернет. Зарплата 20 000 - 25 000 руб. Возможность получения опыта и развития в бизнесе.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проверить кофейни самообслуживания (тайный покупатель)

    $300

    Ищем тайных покупателей для оценки качества работы кофеен самообслуживания Cupslocker. Необходимо посещение локаций в различных городах, составление отчета, а также видеозапись и фотосъемка. Работа с гибким графиком, оплата 300 рублей за выезд плюс стоимость кофе. Опыт не требуется, важна грамотная речь и наличие телефона с интернетом.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад