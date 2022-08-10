Project Manager

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт16 заявок658 просмотров

Всем привет ребят на связи TrustBot

Мы амбициозная wide-tech компания, с 4-х кратным ростом за последний год.

Наша основная отрасль по всему миру это - Разработка и поддержка чат ботов.

И мы ищем именно тебя на нашу должность IT Project Management

Чем предстоит заниматься:

- Ответственность за проекты на всех стадиях: сбор требований, проектирование, передача в разработку, запуск, поддержка

- Декомпонизация работ по проекту, составление и поддержка актуальности графика проекта

- Постановка и контроль исполнения задач и проектов

- Координация бизнес-заказчиков, проектых команд, разработчиков, дизайнеров, тестировщиков

- Поддержание удовлетворенности заказчика качеством работы над проектом на высоком уровне

Требования:

- Ответственность, исполнительность, пунктуальность

- Умения работать в режиме многозадачности

- Способность работать в проектных группах

- Исполнительность

Что мы предлагаем:

- Рабочий график: с 10.00 до 19.00 по Московскому времени

- Рассматриваем кандидатов без опыта работы. Обучим всем этапам ведения проектов

- Возможность полностью удаленной работы

- Белая заработная плата, официальное оформление, оплата переработок (это не какая-то регулярная история, но если она произошла, то должна быть оплачена)

Наши преимущества:

- Возможности роста и развития. Мы заинтересованы в твоем развитии, если ты хочешь расти - мы дадим тебе такую возможность;

- Атмосфера свободы действий. У нас нет бюрократии, и мы всегда открыты к экспериментам и изменениям;

- Корпоративный английский после 3 месяцев работы в компании

- Оплата и компенсация расходов за обучения до 50%

3 года назад
muhammad_daniyar
27 лет
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Віолета
 
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