Необходимо создать коммерческое предложение, используя информацию, представленную на странице ВКонтакте. Важно проработать структуру и содержание документа, чтобы оно было привлекательным и информативным для потенциальных клиентов.
Project Manager
Всем привет ребят на связи TrustBot
Мы амбициозная wide-tech компания, с 4-х кратным ростом за последний год.
Наша основная отрасль по всему миру это - Разработка и поддержка чат ботов.
И мы ищем именно тебя на нашу должность IT Project Management
Чем предстоит заниматься:
- Ответственность за проекты на всех стадиях: сбор требований, проектирование, передача в разработку, запуск, поддержка
- Декомпонизация работ по проекту, составление и поддержка актуальности графика проекта
- Постановка и контроль исполнения задач и проектов
- Координация бизнес-заказчиков, проектых команд, разработчиков, дизайнеров, тестировщиков
- Поддержание удовлетворенности заказчика качеством работы над проектом на высоком уровне
Требования:
- Ответственность, исполнительность, пунктуальность
- Умения работать в режиме многозадачности
- Способность работать в проектных группах
- Исполнительность
Что мы предлагаем:
- Рабочий график: с 10.00 до 19.00 по Московскому времени
- Рассматриваем кандидатов без опыта работы. Обучим всем этапам ведения проектов
- Возможность полностью удаленной работы
- Белая заработная плата, официальное оформление, оплата переработок (это не какая-то регулярная история, но если она произошла, то должна быть оплачена)
Наши преимущества:
- Возможности роста и развития. Мы заинтересованы в твоем развитии, если ты хочешь расти - мы дадим тебе такую возможность;
- Атмосфера свободы действий. У нас нет бюрократии, и мы всегда открыты к экспериментам и изменениям;
- Корпоративный английский после 3 месяцев работы в компании
- Оплата и компенсация расходов за обучения до 50%
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