Менеджер продаж в CRM Bitrix24

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки687 просмотров

Нужен менеджер который будет вести горячих клиентов по Bitrix24, заполнять карточки сделки по всем позициям, упростит работу в компании, опыт работы в CRM Bitrix24 обязателен 

3 года назад
Kusko1302
29 лет
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

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1 отзыв
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Ольга
 
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8 месяцев назад
155 отзывов(-3)
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