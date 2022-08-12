Написать бизнес план

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Закрыт5 заявок346 просмотров

Написать бизнес план для соцконтракта. Открытие педикюрного кабинета. Инвестиции 350 тыс. 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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