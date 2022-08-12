Присоединяйтесь к нашей команде в роли IT Project Manager. Обязанности включают управление проектами на всех стадиях, декомпозиция работ, контроль задач и координация команд. Мы предлагаем обучение, возможность удаленной работы и конкурентную заработную плату. Рассматриваем кандидатов без опыта работы.
Написать бизнес план
Написать бизнес план для соцконтракта. Открытие педикюрного кабинета. Инвестиции 350 тыс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Управление проектами16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать коммерческое предложение, используя информацию, представленную на странице ВКонтакте. Важно проработать структуру и содержание документа, чтобы оно было привлекательным и информативным для потенциальных клиентов.Управление проектами4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется найти англоязычные Telegram-чаты, где ежедневно размещаются запросы на разработку программного обеспечения, интернет-маркетинг или UX/UI дизайн. Чаты должны содержать минимум 2 запроса в день от реальных пользователей и быть полностью на английском языке. Оплата - $2 за каждый подходящий чат. Результаты нужно предоставить в таблице Gsheets.Закрыт3 года назад
Ищется бизнес-ассистент для помощи в управлении проектами и автоматизации бизнеса. Обязанности включают поиск информации, взаимодействие с подрядчиками и выполнение поручений руководителя. Работа удаленная, требуется компьютер и интернет. Зарплата 20 000 - 25 000 руб. Возможность получения опыта и развития в бизнесе.Закрыт3 года назад
- $300
Ищем тайных покупателей для оценки качества работы кофеен самообслуживания Cupslocker. Необходимо посещение локаций в различных городах, составление отчета, а также видеозапись и фотосъемка. Работа с гибким графиком, оплата 300 рублей за выезд плюс стоимость кофе. Опыт не требуется, важна грамотная речь и наличие телефона с интернетом.Закрыт3 года назад
Требуется создать таблицы в Airtable для управления проектами. Задача включает в себя разработку базовых структур и функций, необходимых для эффективной работы в данной сфере.Закрыт3 года назад
Ищем менеджера по продажам для удаленной работы в интернет-магазине автозапчастей. Работа подходит как с опытом, так и без него. Обучение предоставляется. Работа из любого города.Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется подобрать сервис для рассылки писем по базе пользователей с минимальной стоимостью за письмо. Макет письма предоставляется. Необходимо выделить пользователей, открывших письмо, и передать их из общей базы.Закрыт3 года назад
- $800
Шукаємо маркетолога/проектного менеджера для управління онлайн-школою манікюру на італійському ринку. Обов'язки: написання ТЗ, контроль виконання задач, комунікація з підрядниками та підготовка прототипів. Вимоги: досвід управління командою, відповідальність. Графік роботи вільний, оплата 20000-25000 грн.Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
В интернет-магазин требуется менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам. Работа удаленная, возможна без опыта. Гибкий график работы, обучение предоставляется. Открыто только для граждан РФ.Закрыт3 года назад