Распишу по-пунктам .

1.Нужно написать план, не для банка , а для частного инвестора .

2. Нужно указать все услуги и блюда которые мы будем продавать ,и конечно провести калькуляцию всего и написать в виде диаграмм и таблиц .

3. Так-же просчитать точку без убыточности и сроки окупаемости .

Информацию на которую вы будете опираться я дам уже непосредственно исполнителю.