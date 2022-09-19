Youra_Niyakiy

Работаю качественно, на совесть и с полной самоотдачей

Привет!

﻿Меня зовут Юрий, мне 29 лет, я из Днепра, Украина. Я только начинаю свою карьеру во фрилансе в целом, и на Weblancer в частности, поэтому возьмусь за любую предложенную мне работу.

﻿На данный момент изучаю HTML5 и CSS (лет 15 назад занимался сайтами визитками, статическими сайтами, создал и

администрировал сайт на Ucoz).

﻿Учась в школе подрабатывал на Advego, выполнял рерайты и копирайты текстов.

﻿Мой опыт off-line работы: экономист, специалист по учету, менеджер отдела снабжения.

﻿Жду ваших заданий, выполню с большим удовольствиям любые работы. Со своей стороны гарантирую качество и соблюдение сроков, а также полную самоотдачу вашему проекту.