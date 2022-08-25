Требуется менеджер по продажам для работы с горячими клиентами в CRM Bitrix24. Необходимо заполнять карточки сделок по всем позициям и оптимизировать рабочие процессы в компании. Обязателен опыт работы в CRM Bitrix24.
Project manager в IT
Цель: Научится создавать roadmap, модель Остервальдера, смету проекта и интегрировать эти умения в свой проект.Формат выполнения работы: Сервис canvanizer.com или Google таблица
Что сделать:
- дорожную карту
- иерархическую структуру работ
- план работ
- смету
- бизнес-модель Lean Canvas
Вгайде представлено более подробное описание домашнего задания к блоку.
Помочь с обучением по профессии проджект менеджер студенту.Необходимо сделать проект чат бота по поиску и бронированию отелей с APi интеграцией. Чат бот в начале запрашивает данные клиента(Страна,отель,количество взрослых),затем под данные клиента выдает 3 предложения по отелям. Затем спрашивает устраивает ли клиента отель? Если нет,тот предлагает более дорогие или более дешевые варианты. Затем клиент может забронировать и оплатить отель. Всю информацию по отелям бот подтягивает через Api с компанией Островок.ру.
Для создания нужен: 1 бизнес аналитик,2 разработчика чат ботов,1 тестировщик. Чат бот готов,но не понятно нужен он рынку или нет. Нужно описать Cast Dev если можно( можно без них).Вот я уже начал делать мне необходимо помочь доделать дальше.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11msvAliVUdRtqIfpGv56ZRYMsv3nsioE30KMhpgGS2E/edit?usp=sharing
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