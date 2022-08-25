Project manager в IT

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки409 просмотров

Цель: Научится создавать roadmap, модель Остервальдера, смету проекта и интегрировать эти умения в свой проект.Формат выполнения работы: Сервис canvanizer.com или Google таблица

Что сделать:

  • дорожную карту
  • иерархическую структуру работ
  • план работ
  • смету
  • бизнес-модель Lean Canvas
Созданные артефакты станут частью вашей итоговой работы. Для выполнения задания вы можете воспользоваться шаблоном https://docs.google.com/spreadsheets/d/10WpKIzdwdaRk7eSs0y8bYB9fWwTXikVNl66v3WBsjzU/edit?usp=sharing , данные из которого затем перенесете в дипломную презентацию. Вы также можете выбрать другой подходящий для целей задания способ визуализации.

Вгайде представлено более подробное описание домашнего задания к блоку.

Помочь с обучением по профессии проджект менеджер студенту.Необходимо сделать проект чат бота по поиску и бронированию отелей с APi интеграцией. Чат бот в начале запрашивает данные клиента(Страна,отель,количество взрослых),затем под данные клиента выдает 3 предложения по отелям. Затем спрашивает устраивает ли клиента отель? Если нет,тот предлагает более дорогие или более дешевые варианты. Затем клиент может забронировать и оплатить отель. Всю информацию по отелям бот подтягивает через Api с компанией Островок.ру.

Для создания нужен: 1 бизнес аналитик,2 разработчика чат ботов,1 тестировщик. Чат бот готов,но не понятно нужен он рынку или нет. Нужно описать Cast Dev если можно( можно без них).Вот я уже начал делать мне необходимо помочь доделать дальше.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11msvAliVUdRtqIfpGv56ZRYMsv3nsioE30KMhpgGS2E/edit?usp=sharing

3 года назад
guest_16614171872209
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
23 года
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Была
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Михаил
 
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Был
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