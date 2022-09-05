Требуется SERM менеджер для управления репутацией проекта в сети. Основные задачи включают работу с форумами и отзывами, мониторинг упоминаний и улучшение имиджа проекта. Идеальный кандидат должен иметь опыт в SERM и навыки эффективного взаимодействия с онлайн-сообществом.
Тайный покупатель
Анализ работы менеджеров банка
Требования: действующее ИП
Необходимо провести актуальную оценку работы сервиса
Оплачивать продукт не нужно
После того как будут выполнен анализ, потребуется заполнить отчёт о проделанной работе в формате Excel, форму вышлю
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