iAleks

Егор iAleks

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Опытный специалист в SEO, SMM, SMO, PPC

Опытный Интернет-маркетолог. Имею опыт вести 20 успешных проектов одновременно. Успешный опыт ведения крупных и очень крупных проектов.

Владею актуальной информацией о работе с алгоритмами поисковых систем. Легко адаптируюсь к новым алгоритмам. Нет ничего невозможного!

Также имею опыт продвижения англоязычных сайтов в конкурентных тематиках.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$250
10 баллов
2 года назад
Разработка дизайна для review сайта
FigmaДизайн мобильных приложенийДизайн сайтов
Егор всегда на связи и оперативно отвечает на вопросы! Спасибо за интересный проект! Буду рад новым проектам. Рекомендую!
Денис сделал хороший дизайн. Быстро предлагает отличные решения и дорабатывает. Всегда на связи, приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
delai_horosho
Владислав 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная вёрстка для сайта
CSS
Отличная постановка задачи. Всегда на связи. Оплата по факту и во время. Рекомендую!
Спасибо Владу, сделал задачу быстрее оговоренного. Вечером (в 23:00) отправил правки, на следующий день до обеда всё исправлено. Супер, заслуженная оценка 5.
Ответный отзыв
stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Верстка и натяжка шаблона для Wordpress
WordPress
Было поставлено очень детальное ТЗ - это порадувало. Со сроками - лояльное отношение (Егор понимал, что праздники портят весь рабочий настрой :) ) С оплатой проблем нет - четко и в полном объеме. Рекомендую заказчика к сотрудничеству!
Ответственный исполнитель. Понравилось выполнение задания, знание дела + предложения наиболее оптимальных вариантов. Исполнитель не только четко работает по ТЗ, но и предлагает свои варианты решения задач. Очень приятно работать с профессионалом!
Ответный отзыв
Viant
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Верстка шаблона для Prestashop
HTMLPrestaShop
Отличный заказчик. Задание поставлено четко, оплата моментальна. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Опишу кратко: Задание было выполнено качественно и в оговоренный срок, что очень важно. Все правки выполнил быстро. Приятно было работать, буду вас советовать знакомым.
Ответный отзыв