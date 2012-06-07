Необходимо разработать тему на Wordpress с версткой, обеспечивающую PageSpeed 85+ и чистый код HTML5 и CSS3. Тематика включает ~12 типов страниц, адаптивный дизайн для мобильных и десктопных устройств, а также использование Custom Fields для построения страниц. Подробные требования и примеры находятся в предоставленных документах.
Опытный Интернет-маркетолог. Имею опыт вести 20 успешных проектов одновременно. Успешный опыт ведения крупных и очень крупных проектов.
Владею актуальной информацией о работе с алгоритмами поисковых систем. Легко адаптируюсь к новым алгоритмам. Нет ничего невозможного!
Также имею опыт продвижения англоязычных сайтов в конкурентных тематиках.
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Требуется разработка темы для Wordpress с версткой и учетом высоких требований к PageSpeed (90+). Используйте HTML5, CSS3, SCSS и микроразметку JSON-LD. Необходимо создать адаптивный дизайн для мобильных и десктопных устройств, а также реализовать 12 типов страниц с использованием Custom Fields. Подробное ТЗ предоставляется.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
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Необходимо натянуть дизайн на CMS Prestashop. Есть psd + готовый HTML. 1. Необходимо переопределять .tpl файлы модулей внутри нового шаблона. 2. Соблюдать чистоту html кода, то есть смотреть на сверстанный ...Завершен13 лет назад