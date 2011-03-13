$200
Требуется разработка сайта под ключ с интерфейсом, схожим с airdrone.lv. Ожидается полный пакет услуг, включая дизайн и функционал. Подробности обсуждаются.
Сайты «под ключ»26 заявок
Закрыт
год назад
Требуется разработка сайта под ключ с интерфейсом, схожим с airdrone.lv. Ожидается полный пакет услуг, включая дизайн и функционал. Подробности обсуждаются.
Создать сайт похожий по функциям www.salidzini.lv
Нужен дизайн как минимум для трех проектов 1. как пример туры ( www.rigaoutthere.com , www.balticstags.com , www.nightlifeinriga.com , www.rigaforfun.com ) 2. как пример лимузины и транспорт ( ...
Нужен дизайн сайта все услуги такие же предоставляются как на этом сайте www.rigalimo.com названия сайта будет Riga transport services
Rigasex.net , rigaescorts.net
Точная копия сайта rigavipmassage.com только на русском языке