Технический специалист

Всем привет!

Меня зовут Венуш. Я технический специалист. Предоставляю следующие услуги:

✅ Работа с платформой GetCourse

• запуск онлайн школы под ключ, но также выполняю разовые задачи

✅ Создание сайтов и лендингов на Tilda

✅ Помогу с проведением вебинара на Бизон 365, Zoom,

• настройка вебинарной комнаты,

• модерация вебинара

• создание автовебинара

• настройка OBS студио

✅ Чат-боты Salebot

• разработка схемы чат-ботов

• создание и настройка чат-ботов для соц. сетей

Всегда рада и открыта к сотрудничеству