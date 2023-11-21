Технический специалист
Всем привет!
Меня зовут Венуш. Я технический специалист. Предоставляю следующие услуги:
✅ Работа с платформой GetCourse
• запуск онлайн школы под ключ, но также выполняю разовые задачи
✅ Создание сайтов и лендингов на Tilda
✅ Помогу с проведением вебинара на Бизон 365, Zoom,
• настройка вебинарной комнаты,
• модерация вебинара
• создание автовебинара
• настройка OBS студио
✅ Чат-боты Salebot
• разработка схемы чат-ботов
• создание и настройка чат-ботов для соц. сетей
Всегда рада и открыта к сотрудничеству
Я против войны в Украине!