Полная разработка сайтов под ключ 🤝 Веб-дизайн | Графический дизайн | Иллюстрации | Брендинг

🤗Добрый день!



Меня зовут Александра, но можно просто Саша, мне 23 года. Родом из Петербурга, но не так давно перебралась в Эмираты, чтобы развивать веб-дизайн и за границей (тут с ним туго)



Я начинала как цифровой художник, как взяла в руки планшет в 13 лет, так и не выпускаю. А дизайном занялась почти пять лет назад и очень загорелась этой профессией!



🤝 Я работаю вместе с командой, поскольку знаю - чтобы сделать сайт в качестве рабочего инструмента для бизнеса, который будет хорошо повышать конверсию, нужно сразу несколько сильных специалистов. Так что вы попали в надежные руки!



🤌Комплексная упаковка вашего бизнеса

Что я делаю: лэндинги, многостраничные сайты, упаковку соц. сетей, брендинг (от лого до брендбука), продвижение по SEO (при необходимости внедрения платной рекламы подключаю нашего маркетолога).

Дополнительные опции: иллюстрация, графический дизайн

Создаю сайты, которые продают, благодаря этим этапам работы:



Выделение ключевых смыслов вашего бизнеса и анализ ЦА и конкурентов

Подчеркнем ваши достоинства, чтобы затмить конкурентов и покорить сердца покупателей

Создание прототипа сайта из серых блоков

Составим структуру сайта и напишем продающие тексты

Дизайн сайта в Figma

Подготовим 3 дизайн-концепции на выбор и внедрим понравившуюся в макет в Figma

Верстка сайта на любой удобной для вас платформе

Тильда, WordPress и многие другие платформы - наш верстальщик уже 6 лет в индустрии и умеет практически все

Адаптация под все устройства, подключение метрик и SEO

По нашей статистике более 60% людей заходят на сайты с мобильных устройств, мы уделяем этому особое внимание. Также вы будете получать статистику о посещениях сайта и действиях на нем при помощи Яндекс или Гугл метрики. Наш SEO-специалист делает мощное семантическое ядро, которое позволит продвинуть ваш сайт в поиске даже без дополнительных вложений в рекламу. Это отличное вложение в будущее +2 итерации правок на каждый этап



👩🏻‍🦰Работаю прозрачно и открыто

Вы можете быть спокойны за проект и честность, поскольку:

Я работаю только по договору (самозанятая)

Создаю под каждый проект индивидуальную страницу в Notion с чек-листом по всем этапам проекта и обновляю его каждый день

Не дергаю вас по пустякам, благодаря четкой структуре работы

Отчитываюсь по каждому этапу в виде видео-презентации с подробными объяснениями решений на понятном языке

Всегда укладываюсь в дедлайны

Оплата делится на 2 части (50% предоплата и 50% постоплата), также можем разбить оплату на большее количество частей (до 4х)

Дедлайны:

Для одностраничного сайта: 2-3 недели (в случае срочного проекта можем уложиться за 5-10 дней)

Для многостраничного сайта: 3-5 недель, в зависимости от объема работ

📲Я всегда на связи

Вы можете связаться со мной любым удобным способом: видео, сообщение или звонок, и я с радостью обсужу с вами проект 😄



Контакты:

💳Мои счета

Российские счета: Сбербанк, Тинькофф

Криптовалюта: USDT

Казахский банк: Каспий