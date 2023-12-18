sankos_design

Александра Костян sankos_design

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Полная разработка сайтов под ключ 🤝 Веб-дизайн | Графический дизайн | Иллюстрации | Брендинг

🤗Добрый день!


Меня зовут Александра, но можно просто Саша, мне 23 года. Родом из Петербурга, но не так давно перебралась в Эмираты, чтобы развивать веб-дизайн и за границей (тут с ним туго)

Я начинала как цифровой художник, как взяла в руки планшет в 13 лет, так и не выпускаю. А дизайном занялась почти пять лет назад и очень загорелась этой профессией!

🤝 Я работаю вместе с командой, поскольку знаю - чтобы сделать сайт в качестве рабочего инструмента для бизнеса, который будет хорошо повышать конверсию, нужно сразу несколько сильных специалистов. Так что вы попали в надежные руки!

🤌Комплексная упаковка вашего бизнеса

Что я делаю: лэндинги, многостраничные сайты, упаковку соц. сетей, брендинг (от лого до брендбука), продвижение по SEO (при необходимости внедрения платной рекламы подключаю нашего маркетолога).
Дополнительные опции: иллюстрация, графический дизайн

Создаю сайты, которые продают, благодаря этим этапам работы:

  1. Выделение ключевых смыслов вашего бизнеса и анализ ЦА и конкурентов
    Подчеркнем ваши достоинства, чтобы затмить конкурентов и покорить сердца покупателей

  2. Создание прототипа сайта из серых блоков
    Составим структуру сайта и напишем продающие тексты

  3. Дизайн сайта в Figma
    Подготовим 3 дизайн-концепции на выбор и внедрим понравившуюся в макет в Figma

  4. Верстка сайта на любой удобной для вас платформе
    Тильда, WordPress и многие другие платформы - наш верстальщик уже 6 лет в индустрии и умеет практически все

  5. Адаптация под все устройства, подключение метрик и SEO
    По нашей статистике более 60% людей заходят на сайты с мобильных устройств, мы уделяем этому особое внимание. Также вы будете получать статистику о посещениях сайта и действиях на нем при помощи Яндекс или Гугл метрики. Наш SEO-специалист делает мощное семантическое ядро, которое позволит продвинуть ваш сайт в поиске даже без дополнительных вложений в рекламу. Это отличное вложение в будущее

    +2 итерации правок на каждый этап


👩🏻‍🦰Работаю прозрачно и открыто

Вы можете быть спокойны за проект и честность, поскольку:

  • Я работаю только по договору (самозанятая)

  • Создаю под каждый проект индивидуальную страницу в Notion с чек-листом по всем этапам проекта и обновляю его каждый день

  • Не дергаю вас по пустякам, благодаря четкой структуре работы

  • Отчитываюсь по каждому этапу в виде видео-презентации с подробными объяснениями решений на понятном языке

  • Всегда укладываюсь в дедлайны

  • Оплата делится на 2 части (50% предоплата и 50% постоплата), также можем разбить оплату на большее количество частей (до 4х)

Дедлайны:

  • Для одностраничного сайта: 2-3 недели (в случае срочного проекта можем уложиться за 5-10 дней)

  • Для многостраничного сайта: 3-5 недель, в зависимости от объема работ

📲Я всегда на связи

Вы можете связаться со мной любым удобным способом: видео, сообщение или звонок, и я с радостью обсужу с вами проект 😄

Контакты:

💳Мои счета

Российские счета: Сбербанк, Тинькофф
Криптовалюта: USDT
Казахский банк: Каспий

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$40/час
от $1500от 7 дней
#692
Баннеры
нет отзывов
$25/час
от $175от 1 дня
#1527
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$55/час
от $880от 2 дней
#1579
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$55/час
от $1100от 5 дней
#2005
Дизайн сайтов
нет отзывов
$35/час
от $840от 3 дней
#3566