🤗Добрый день!
Меня зовут Александра, но можно просто Саша, мне 23 года. Родом из Петербурга, но не так давно перебралась в Эмираты, чтобы развивать веб-дизайн и за границей (тут с ним туго)
Я начинала как цифровой художник, как взяла в руки планшет в 13 лет, так и не выпускаю. А дизайном занялась почти пять лет назад и очень загорелась этой профессией!
🤝 Я работаю вместе с командой, поскольку знаю - чтобы сделать сайт в качестве рабочего инструмента для бизнеса, который будет хорошо повышать конверсию, нужно сразу несколько сильных специалистов. Так что вы попали в надежные руки!
🤌Комплексная упаковка вашего бизнеса
Что я делаю: лэндинги, многостраничные сайты, упаковку соц. сетей, брендинг (от лого до брендбука), продвижение по SEO (при необходимости внедрения платной рекламы подключаю нашего маркетолога).
Дополнительные опции: иллюстрация, графический дизайн
Создаю сайты, которые продают, благодаря этим этапам работы:
Выделение ключевых смыслов вашего бизнеса и анализ ЦА и конкурентов
Подчеркнем ваши достоинства, чтобы затмить конкурентов и покорить сердца покупателей
Создание прототипа сайта из серых блоков
Составим структуру сайта и напишем продающие тексты
Дизайн сайта в Figma
Подготовим 3 дизайн-концепции на выбор и внедрим понравившуюся в макет в Figma
Верстка сайта на любой удобной для вас платформе
Тильда, WordPress и многие другие платформы - наш верстальщик уже 6 лет в индустрии и умеет практически все
Адаптация под все устройства, подключение метрик и SEO
По нашей статистике более 60% людей заходят на сайты с мобильных устройств, мы уделяем этому особое внимание. Также вы будете получать статистику о посещениях сайта и действиях на нем при помощи Яндекс или Гугл метрики. Наш SEO-специалист делает мощное семантическое ядро, которое позволит продвинуть ваш сайт в поиске даже без дополнительных вложений в рекламу. Это отличное вложение в будущее
+2 итерации правок на каждый этап
👩🏻🦰Работаю прозрачно и открыто
Вы можете быть спокойны за проект и честность, поскольку:
Я работаю только по договору (самозанятая)
Создаю под каждый проект индивидуальную страницу в Notion с чек-листом по всем этапам проекта и обновляю его каждый день
Не дергаю вас по пустякам, благодаря четкой структуре работы
Отчитываюсь по каждому этапу в виде видео-презентации с подробными объяснениями решений на понятном языке
Всегда укладываюсь в дедлайны
Оплата делится на 2 части (50% предоплата и 50% постоплата), также можем разбить оплату на большее количество частей (до 4х)
Дедлайны:
Для одностраничного сайта: 2-3 недели (в случае срочного проекта можем уложиться за 5-10 дней)
Для многостраничного сайта: 3-5 недель, в зависимости от объема работ
📲Я всегда на связи
Вы можете связаться со мной любым удобным способом: видео, сообщение или звонок, и я с радостью обсужу с вами проект 😄
Контакты:
Telegram: @alex_kostian_design
Instagram: @sankos_design
WhatsApp: +79216477460
💳Мои счета
Российские счета: Сбербанк, Тинькофф
Криптовалюта: USDT
Казахский банк: Каспий
Портфолио
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