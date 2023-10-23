Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен1 заявка7 просмотров
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https://cryptoclimate.org/

В первую очередь сделать сайт одностраничный лендинг. Справа вверху убрать ютуб твитер и medium и под ним read the acord solution supporters engage with us news убрать. Сделать сайт не в зелёно с переходом в чёрные тона а фиолетово с переходом в чёрные тона. Make Crypto Green заменить на Swap Flip Earn слово Earn с зелёного в фиолетовый.

WHAT IS THE CRYPTO CLIMATE ACCORD? Меняем на WHO IS THE AM CRYPTOS и под ним текст 

AM Cryptos exchange cryptocurrencies to MAKE MONEY.

THE FIRST ONE who provide education and provide our unique strategy in triangular arbitrage and NFT flipping.

TRINGULAR ARBITRAGE is a way to make money by buying and selling three different currencies.

NFT FLIPPING involves buying and selling NFTs for a PROFIT

Partners of AM Cryptos claims to be EARNING IN AVARAGE OF $8,000 per month using OUR STRATEGY.

If you are interested in learning more about AM Cryptos' trading strategy, you HAVE TO contact them directly. 

И под текстом 3 фотографии с подписью 

1-й Head of NFT team имя ( имя Archi Conley там где в костюме)

2-й Head of analytics department (имя Mladen Marcovich Там где яхта)

3-й Team Leader ( имя Luca Lehman В здании ) 

 И всё что ниже удаляем.

Верстка сайта
2 месяца назад
ArrchCon
Арчи 
24 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
deorfeal
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$50
2 дня
UAH
Супер, всё быстро как и договаривались. Качество на высоком уровне. Не до конца заполнил тз но всё быстро поправили в чате и быстро было изменено! Советую!!!
Очень рад рабочему процессу над проектом, рекомендую заказчика как человека с хорошей коммуникацией и умением правильно поставить задачу - рекомендую!
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