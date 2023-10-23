Верстка сайта

Требуется сделать частичную копию (нескольких страниц) существующего сайта. А именно следующих страниц, включая версии для разных устройств: - Главная - Каталог - Страница одного товара - Страница заказа (первый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В первую очередь сделать сайт одностраничный лендинг. Справа вверху убрать ютуб твитер и medium и под ним read the acord solution supporters engage with us news убрать. Сделать сайт не в зелёно с переходом в чёрные тона а фиолетово с переходом в чёрные тона. Make Crypto Green заменить на Swap Flip Earn слово Earn с зелёного в фиолетовый.
WHAT IS THE CRYPTO CLIMATE ACCORD? Меняем на WHO IS THE AM CRYPTOS и под ним текст
AM Cryptos exchange cryptocurrencies to MAKE MONEY.
THE FIRST ONE who provide education and provide our unique strategy in triangular arbitrage and NFT flipping.
TRINGULAR ARBITRAGE is a way to make money by buying and selling three different currencies.
NFT FLIPPING involves buying and selling NFTs for a PROFIT
Partners of AM Cryptos claims to be EARNING IN AVARAGE OF $8,000 per month using OUR STRATEGY.
If you are interested in learning more about AM Cryptos' trading strategy, you HAVE TO contact them directly.
И под текстом 3 фотографии с подписью
1-й Head of NFT team имя ( имя Archi Conley там где в костюме)
2-й Head of analytics department (имя Mladen Marcovich Там где яхта)
3-й Team Leader ( имя Luca Lehman В здании )
И всё что ниже удаляем.
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