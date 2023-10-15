Адаптивно сверстать лендинг

$150
HTML-версткаЗакрытнет заявок11 просмотров
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Макет в фигма

Скину в телеграм

Требуется трехстраничная версткас мультиязычносью англ/русс

2 месяца назад
guest_1697460724219
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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