Необходимо доработать одностраничный сайт визитку по предоставленному макету без использования CMS и базы данных. Сайт должен иметь адаптивную верстку, корректно отображаться на мобильных устройствах и широкоформатных мониторах. Включает ссылки на соцсети и три функциональные кнопки: переход на PDF, форма для email и кнопка для Discord. Ожидаем оценку стоимости и сроков разработки.