Требуется внести изменения в HTML-верстку игрового сайта. Основные задачи включают оптимизацию элементов дизайна и исправление ошибок в разметке. Ожидается качественная работа с учетом всех требований.
- HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется корректировка HTML-верстки сайта игры. Основная задача заключается в исправлении ошибок и улучшении визуального представления. Ожидается, что верстка будет адаптирована для различных устройств и браузеров.Завершен3 года назад
Требуется внести изменения в верстку сайта: заменить существующий логотип на новый и добавить кнопки для социальных сетей. Необходима качественная HTML-верстка с учетом современных стандартов.Завершен3 года назад
- $30
Требуется обновить верстку сайта с акцентом на обновление кнопок арт и добавление анимации. Необходимо адаптировать HTML-код для улучшения пользовательского интерфейса и взаимодействия.Завершен3 года назад
- $60
Необходимо разработать одностраничный сайт-визитку по макету без использования CMS и баз данных. Сайт должен включать ссылки на соц. сети, кнопку для загрузки pdf файла (Litepaper), форму для подписки на email и стилизованную кнопку Discord. Важно, чтобы верстка была адаптивной для отображения на мобильных устройствах и широкоформатных мониторах.Завершен3 года назад
- $40
Необходимо доработать одностраничный сайт визитку по предоставленному макету без использования CMS и базы данных. Сайт должен иметь адаптивную верстку, корректно отображаться на мобильных устройствах и широкоформатных мониторах. Включает ссылки на соцсети и три функциональные кнопки: переход на PDF, форма для email и кнопка для Discord. Ожидаем оценку стоимости и сроков разработки.Завершен3 года назад
Требуется доработать одностраничный сайт-визитку без использования CMS и БД. Важно, чтобы сайт имел адаптивную верстку для мобильных и широкоформатных экранов. Необходимо исправить визуальные недочеты, чтобы кнопки соответствовали макету. На сайте должны быть ссылки на социальные сети, кнопка для загрузки PDF и форма для ввода email.Завершен3 года назад