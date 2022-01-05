kachikoo

Юрий kachikoo

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Верстка сайта

    Требуется внести изменения в HTML-верстку игрового сайта. Основные задачи включают оптимизацию элементов дизайна и исправление ошибок в разметке. Ожидается качественная работа с учетом всех требований.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется корректировка HTML-верстки сайта игры. Основная задача заключается в исправлении ошибок и улучшении визуального представления. Ожидается, что верстка будет адаптирована для различных устройств и браузеров.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить верстку сайта

    Требуется внести изменения в верстку сайта: заменить существующий логотип на новый и добавить кнопки для социальных сетей. Необходима качественная HTML-верстка с учетом современных стандартов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обновить верстку сайта

    $30

    Требуется обновить верстку сайта с акцентом на обновление кнопок арт и добавление анимации. Необходимо адаптировать HTML-код для улучшения пользовательского интерфейса и взаимодействия.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Одностраничный сайт без CMS и БД

    $60

    Необходимо разработать одностраничный сайт-визитку по макету без использования CMS и баз данных. Сайт должен включать ссылки на соц. сети, кнопку для загрузки pdf файла (Litepaper), форму для подписки на email и стилизованную кнопку Discord. Важно, чтобы верстка была адаптивной для отображения на мобильных устройствах и широкоформатных мониторах.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Одностраничный сайт без CMS и БД

    $40

    Необходимо доработать одностраничный сайт визитку по предоставленному макету без использования CMS и базы данных. Сайт должен иметь адаптивную верстку, корректно отображаться на мобильных устройствах и широкоформатных мониторах. Включает ссылки на соцсети и три функциональные кнопки: переход на PDF, форма для email и кнопка для Discord. Ожидаем оценку стоимости и сроков разработки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Одностраничный сайт без CMS и БД

    Требуется доработать одностраничный сайт-визитку без использования CMS и БД. Важно, чтобы сайт имел адаптивную верстку для мобильных и широкоформатных экранов. Необходимо исправить визуальные недочеты, чтобы кнопки соответствовали макету. На сайте должны быть ссылки на социальные сети, кнопка для загрузки PDF и форма для ввода email.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
$10
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Задача поставлена чётко, оплата по факту! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Оперативно среагировал и помог быстро поправить верстку сайта
Ответный отзыв
Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
$5
10 баллов
3 года назад
Поправить верстку сайта
Юрий, очень приятный компетентный заказчик, очень понравилось с ним работать!
Все было сделано оперативно, коммуникация прозрачная, четко и по делу. Крайне рекомендую Михаила как специалиста
Ответный отзыв
Eduard_Mongoloev
Монголоев 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$30
10 баллов
3 года назад
Обновить верстку сайта
Работаю с Юрием не первый раз, и могу сказать только одно удовольствие, в тз всегда всё четко указано, оплата сразу. Рекомендую!
Крайне рекомендую данного специалиста. Все выполнено в обговоренные сроки и четко по ТЗ. Спасибо большое за качественную работу и за прозрачную коммуникацию!
Ответный отзыв
Eduard_Mongoloev
Монголоев 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$60
10 баллов
3 года назад
Одностраничный сайт без CMS и БД
Работать с Юрием одно удовольствие, проблем с оплатой никаких нету, в тз всё понятно и ясно написано, рекомендую!!!
Спасибо за оперативную работу, адекватную коммуникацию и умение слушать, вникать в детали задачи!
Ответный отзыв
EdvardMarsen
Едвард 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$40
10 баллов
3 года назад
Одностраничный сайт без CMS и БД
Юрий, чётко поставил задачу с оплатой не пришлось ждать, приятный в коммуникации, рекомендую!
Едвард очень четко понял ТЗ и оперативно выполнил работу в лучшем виде, с учетом всех правок и пожеланий. Отдельное спасибо хочется сказать за приятную коммуникацию и проявленную инициативу по добавлению анимаций в интерфейс
Ответный отзыв