Нужен сет HTML5 баннеров для doubleclick

$145
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка178 просмотров

сет HTML5 баннеров для doubleclick

Мастер и 10 ресайзов

HTML
3 года назад
levos
Лев 
46 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$100
1 день
Escrow
Игорь отличный специалист по HTML5 баннерам Сотрудничаем уже длительное время Рекомендую
Продолжаем сотрудничество. Всё на высоте как обычно. ТОП заказчик

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seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад

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