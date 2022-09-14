Требуется разработать 4 баннера для сайта. Будет предоставлено техническое задание и стиль. Ожидается высокое качество графики и соответствие заданным параметрам.
Нужен сет HTML5 баннеров для doubleclick
сет HTML5 баннеров для doubleclick
Мастер и 10 ресайзов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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