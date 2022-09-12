Добрый день,

Вот на этом сайте есть два баннера - https://greenrxmadison.com/savings-Reefer-Token-Coinmooner-Cash-Crypto/ один из них травка мерцающая, а второй CoinMooner, нужно сделать тоже мерцающий CoinMooner, добавить туда текст Smoke With CoinMooner, и чуть подделать под стиль травы, может вместо луны использовать травку, не знаю, будем обсуждать. В итоге это должен быть 350х350 гиф с несколько кадрами. Желательно чтобы вы еще с фотошопом дружили и могли сделать какой-то креатив который выглядел бы достойно. Например взять что-то такое https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41bkleDXsXL.jpg и совместить с нашим лого. Вобщем стильно и креативно. Требуется дизайнер.