Баннер(лендинг) + gif-баннер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок380 просмотров

Нужен дизайн двух баннеров. Подробности в телеграме

3 года назад
royaltechno
Прохоцкий 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$100
5 дней
Escrow
Все отлично. Ответственный и профессиональный исполнитель. Очень рекомендую!
С Андреем сотрудничать максимально комфортно. Отличный вкус и чувство стиля , как для заказчика) С удовольствием возьмусь ещё за совместные проекты

Заявки фрилансеров

Даниил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Михаил
 
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2 года назад
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Анна
 
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11 часов назад
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3 года назад
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Иван
 
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thefrest
Виталик 
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3 года назад
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Константин
 
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год назад
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