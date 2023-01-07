Только КАЧЕСТВЕННО и в СРОК - создание УДОБНЫХ сайтов различного характера и интернет-магазинов с УНИКАЛЬНЫМ дизайном!
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной, Вы:
-получаете качественный продукт;
-экономите своё время;
-экономите свои нервы.
Моё портфолио: https://www.behance.net/5d36f9c9
Гарантия: в течение 2ух недель после передачи Вам готового сайта я бесплатно и сразу исправлю любые недочёты.
Со мной удобно работать! Мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @ivan_pudkov
WhatsApp: 8-922-395-45-25
Ответственность:
- Готов уже приступить к заказу;
- Всегда качественно довожу дело до конца;
- Не нарушаю сроки;
- Всегда на связи.
Я против войны в Украине!