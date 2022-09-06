Необходимо разработать баннер для главной страницы маркетплейса с текстом 'Час готуватися до зими'. Важно оставить 500 пикселей пустыми для разных расширений. Сделать несколько вариантов дизайна: один с шрифтами Montserrat и цветом #FFCA00, другой в стилистике маркетплейса. Размеры для десктопа, планшета и мобильного: 2440x870, 810x289, 764x440.