Нужно чуть улучшить обложку для группы ВК и сделать обложку для Дзен

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Завершен8 заявок492 просмотра

Добрый день.

1)https://vk.com/lendersru - здесь нужно убрать телефон и ВОЗМОЖНо что-то красивое добавить по тематике

2)Сделать подобную (но другую) - обложку для будущего Дзен-Канала

ваши предложения и сроки

3 года назад
Sonic_md
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Lera_Korbut
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$10
1 день
Хорошо и быстро нарисовала. Всегда на свзи.
Не первый раз работаю с Виталием. Отличный заказчик!

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Lera_Korbut
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