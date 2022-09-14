Необходимо разработать баннер для главной страницы маркетплейса с текстом 'Час готуватися до зими'. Важно оставить 500 пикселей пустыми для разных расширений. Сделать несколько вариантов дизайна: один с шрифтами Montserrat и цветом #FFCA00, другой в стилистике маркетплейса. Размеры для десктопа, планшета и мобильного: 2440x870, 810x289, 764x440.
Нужно чуть улучшить обложку для группы ВК и сделать обложку для Дзен
Добрый день.
1)https://vk.com/lendersru - здесь нужно убрать телефон и ВОЗМОЖНо что-то красивое добавить по тематике
2)Сделать подобную (но другую) - обложку для будущего Дзен-Канала
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