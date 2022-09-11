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Закрыт39 заявок620 просмотров

Добрый день! Меня зовут Роман г. Одесса, я заполняю сайт интернет-магазина товаров для детей, мне нужен Баннер разрешением 1170 на 480 пикселей на главную страницу. Магазин будет продавать игрушки, детский транспорт, одежду. Дайте пожалуйста предложения!!!!

3 года назад
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