Требуется разработать стильный дизайн 3 баннеров для рекламы мобильного приложения ресторанов. Форматы: один для сторис, второй для ленты. Работа до полного утверждения.
Баннер
Добрый день! Меня зовут Роман г. Одесса, я заполняю сайт интернет-магазина товаров для детей, мне нужен Баннер разрешением 1170 на 480 пикселей на главную страницу. Магазин будет продавать игрушки, детский транспорт, одежду. Дайте пожалуйста предложения!!!!
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