Оформление сайта по игрушкам

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Завершен14 заявок524 просмотра

Есть сайт для оптовиков по заказу игрушек из Китая. Нужен дизайнер для подбора, обработки картинок, созданию графических элементов в рамках текущего дизайна, приведение его к состоянию конфетки

3 года назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
5 дней
Escrow
С Романом приятно работать - он видит задачу в целом, предлагает решения и варианты, работает быстро и соблюдает сроки, сама работа качественная - есть стиль, ничего лишнего. Рекомендую!
Денис отличный заказчик и просто приятный человек, понятная задача быстрая оплата и что самое важное быстрая обратная связь по работе - однозначно рекомендую к сотрудничеству, сам буду рад работать снова в будущем

Заявки фрилансеров

Валерия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
25 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
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25 лет
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2 года назад
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Николай
 
28 лет
4 года в сервисе
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месяц назад
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29 лет
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2 месяца назад
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Надежда
 
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Говначерно
 
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Александр
 
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Был
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Павел
 
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год назад
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3 года назад
Гость
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год назад
21 отзыв
3 года назад
roman_loginov
Роман 
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3 года в сервисе
Был
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