Рекламный ролик и баннеры для автомобильного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки397 просмотров

Необходимо сделать анимированный рекламный ролик 5-8 сек. с озвучкой и баннеры 300х300, 300х600, 728х90, 250х250, 100%х250 в png и html5 (простейшая анимация просто для динамики) на 2 варианта: для владельца авто и для покупателя авто. Подробнее в ТЗ кандидату.

Пишите цену, срок и примеры необычных рекламных роликов и баннеров.

Оплата только Юмани.

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HTML
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