Баннер для сайта

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Завершен9 заявок398 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать баннер для сайта. Быстро и недорого.Пример и размеры есть.

3 года назад
Intern85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$8
1 день
Спасибо.Все хорошо
Спасибо за сотрудничество!

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Кирилл
 
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Александр
 
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Lera_Korbut
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