Требуется разработка дизайна двух баннеров: один для лендинга, другой в формате gif. Уточнения по проекту будут предоставлены. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Баннер для сайта
Здравствуйте!
Нужно сделать баннер для сайта. Быстро и недорого.Пример и размеры есть.
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