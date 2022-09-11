Дизайн креативов для instagram

Требуется создать анимированный рекламный ролик длительностью 5-8 секунд с озвучкой и баннеры различных размеров (300x300, 300x600, 728x90, 250x250, 100%x250) в форматах PNG и HTML5. Анимация должна быть простой для динамики. Создание двух вариантов: для владельцев и покупателей автомобилей. Указаны требования к срокам и стоимости.