Требуется разработать баннеры, вдохновляясь предоставленным примером работы. Необходимо создать оригинальный дизайн, соответствующий требованиям Twitch и общим стандартам оформления. Убедитесь, что баннеры будут привлекательными и функциональными.
Дизайн креативов для instagram
Доброго дня необходимо разработать стильный дизайн кретивов для рекламы в инстаграм.
3 разных баннеров на одну тематику - Мобильное приложение для ресторанов.
2 размера - один для сторис, второй для ленты.
Работаем до полного утверждения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры36 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для оформления сайта по игрушкам для оптовиков. Необходимо подобрать и обработать картинки, создать графические элементы в рамках текущего дизайна. Задача — привести сайт к привлекательному и современному виду.Завершен3 года назад
- $100
Требуется разработка баннера для крипто проекта. Ожидается качественный и привлекательный дизайн. Заказчик готов достойно оплатить работу. Подробности по дизайну не указаны, поэтому требуется креативный подход.Закрыт3 года назад
Требуется создать анимированный рекламный ролик длительностью 5-8 секунд с озвучкой и баннеры различных размеров (300x300, 300x600, 728x90, 250x250, 100%x250) в форматах PNG и HTML5. Анимация должна быть простой для динамики. Создание двух вариантов: для владельцев и покупателей автомобилей. Указаны требования к срокам и стоимости.Баннеры4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать баннер для сайта, ориентируясь на предоставленные размеры и пример. Работа должна быть выполнена быстро и по доступной цене. Идеально подходит для тех, кто ищет качественный дизайн без лишних затрат.Завершен3 года назад
- $100
Требуется разработка дизайна двух баннеров: один для лендинга, другой в формате gif. Уточнения по проекту будут предоставлены. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Завершен3 года назад
Требуется разработать дизайн баннера для печати в типографии. Необходимо учесть все требования для качественной печати. Ожидается креативный подход и профессиональное выполнение.Баннеры24 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработать макет баннера на День рождения, используя предоставленное фото. Также необходимо создать макеты масок для гостей, учитывая праздничную тематику.Завершен3 года назад
Требуется улучшить обложку для группы ВК, убрав телефон и добавив тематические элементы. Также необходимо создать уникальную обложку для нового Дзен-канала. Ожидаются предложения и сроки выполнения.Завершен3 года назад